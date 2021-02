Yamaha 2021, come seguire la presentazione su Sky

Line-up inedita per il team ufficiale Yamaha nel 2021: è arrivato Quartararo, che affiancherà Vinales. Presentazione online il 15 febbraio: sarà possibile seguirla dalle 10.30 in live streaming su Sky Sport MotoGP (canale 208) e skysport.it

Arriva il giorno del team ufficiale Yamaha : lunedì 15 febbraio dalle 10.30 su Sky Sport MotoGP (canale 208) sarà possibile seguire la presentazione delle nuove moto di Maverick Vinales e Fabio Quartararo . Le livree delle Yamaha con cui i due piloti affronteranno il Mondiale 2021 verranno svelate anche in live streaming sul sito skysport.it .

Coppa inedita

Il calendario

GP Thailandia a rischio: si corre in Indonesia?

È finita dopo 4 anni di convivenza l'era Rossi-Vinales: è stato promosso dal team Petronas Fabio Quartararo (al suo posto al fianco di Franco Morbidelli ci sarà proprio Valentino). L'obiettivo della nuova coppia sarà quello di superare le 8 vittorie collezionate in MotoGP da Rossi e Vinales: primo esame in Qatar il 28 marzo con la gara che darà il via al Mondiale 2021.