Chiusa la prima giornata dei test di Losail con lo shakedown che ha visto in pista tre rookies, tutti protagonisti di buone prove. Marini, ottavo: "Emozione incredibile, rischi di volare via". Bastianini, quarto: "Moto di un altro pianeta, va fortissimo. Dopo qualche turno per abituarmi, penso di aver fatto dei buoni giri ". Martin, decimo: "Ero spaventato, queste moto fanno davvero paura da quanto sono potenti" FOTO. IL MEGLIO DELLO SHAKEDOWN

Il venerdì di Losail sarà sicuramente una giornata da ricordare per Luca Marini, Enea Bastianini e Jorge Martin, i tre 'rookies' che hanno debuttato in MotoGP. Nello shakedown che precede i test veri e propri, i tre baby hanno ben figurato nell'esordio in classe regina.

Marini: "Emozione incredibile, rischi di volare via"
"E' stata un'emozione incredibile - le parole del vice campione del mondo di Moto2 a Sky Sport -. All'inizio pensavo che andasse forte come la Moto2, quando mi hanno chiesto un parere ai box sono rimasti tutti scioccati. Poi hanno controllato e c'era un problema alla moto. Sono uscito ancora e lì abbiamo cominciato a ragionare: si va davvero forte, rischi di volare via. Ho fatto pochi giri per qualche problema, ma voglio rifarmi nei prossimi giorni. Non possiamo sprecare tempo e fare giri di qualità"