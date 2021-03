Confermata la line-up della Suzuki, che non nasconde le proprie ambizioni nel giorno della presentazione della nuova GSX-RR. Il campione del mondo Mir: "L'obiettivo è quello di confermarsi, non mi considero il favorito ma so che sono l'uomo da battere: questo mi dà ulteriori motivazioni". Rins: "Possiamo lottare per il Mondiale, abbiamo squadra forte e moto competitiva, bisognerà essere costanti"

La Suzuki riparte dal 2020, con la line-up super confermata: al via il campione del mondo in carica, Joan Mir e il connazionale spagnolo Alex Rins , terzo lo scorso anno nel Mondiale.

"Questa stagione sarà un thriller, con tanti contendenti al titolo - ha spiegato Joan Mir, campione in carica -. Anche se ho vinto nel 2020, non mi considero il favorito , perchè credo che dobbiamo lavorare molto per ottenere ancora grandi risultati, l 'obiettivo è confermarsi campione . Sicuramente però sarò l'uomo da battere e questo mi mette pressione . Onestamente la pressione di solito mi aiuta come motivazione extra. Sarà una stagione strana a causa del Covid, con tutte le restrizioni, ma spero che tutto si risolverà al meglio. Sono convinto che i nostri tecnici della Suzuki abbiano migliorato ancora la moto" .

Rins: "Siamo pronti a lottare per il titolo"

"Non vedevo l'ora di tornare in sella - ha spiegato Alex Rins -. Ho fatto molto allenamento durante la pausa, ma nulla è paragonabile alla mia GSX-RR. Penso che potrebbe essere un grande anno per noi, abbiamo un team forte e una moto competitiva. Siamo più motivati che mai e sappiamo che possiamo competere per il titolo. Il calendario è pieno, ci sono molti contendenti e la costanza sarà la chiave per restare in alto".