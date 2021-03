19/20

Mir e Rins hanno vissuto un Mondiale da protagonisti nel 2020: Joan ha vinto il suo primo titolo in MotoGP, Alex ha chiuso la stagione al terzo posto in classifica con 139 punti (nonostante l'infortunio). Per la Suzuki è stato naturale confermare entrambi per il 2021, anche per via dell'ottimo feeling che hanno entrambi i piloti con il team