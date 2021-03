Pecco Bagnaia traccia un bilancio della terza giornata di test a Losail, in cui ha staccato il nono tempo con la Ducati: "Abbiamo un buon passo, sono soddisfatto del lavoro svolto. La giornata è stata produttiva". Miller, secondo crono dietro Quartararo: "Sensazioni positive, la moto sembra essere più stabile" FOTO: IL DAY-3 A LOSAIL Condividi:

Continuano a essere produttivi i preparativi della Ducati per il Mondiale 2021 a Losail. Jack Miller e Pecco Bagnaia sono tornati in azione per continuare l’intenso lavoro di messa a punto delle moto. Miller ha chiuso al secondo posto i primi due giorni di test a Losail: il pilota australiano ha infatti fermato il cronometro sull’1:54.017, togliendo oltre un secondo al suo miglior tempo di ieri, a soli 77 millesimi dal leader Quartararo. Nono tempo per Pecco Bagnaia: il pilota torinese, impegnato quest’oggi nella prova di diversi nuovi componenti sulla sua moto, ha chiuso con un crono di 1:54.651, a 634 millesimi dal compagno di squadra. Per la Ducati anche prove di partenza con il nuovo sistema di bloccaggio della forcella.



Bagnaia: "Giornata produttiva, abbiamo buon passo" approfondimento Losail, prove di partenza 'stile dragster'. VIDEO "La giornata di oggi è stata piuttosto impegnativa, ma sono molto soddisfatto del lavoro che siamo riusciti a portare a termine - ha detto il pilota italiano -. Abbiamo testato diversi nuovi componenti e finora le sensazioni sono state tutte positive. Fortunatamente ora avremo a disposizione due giorni per analizzare i dati raccolti e impostare il lavoro per le prossime tre giornate di test, in programma sempre qui in Qatar". Queste le parole a Sky Sport: "E' stata una giornata produttiva, sono contento di quanto fatto. Abbiamo un buon passo, sono contento di non essere caduto e non aver perso tempo. Non ho fatto molti giri perché abbiamo fatto qualche modifica, abbiamo fatto buoni tempi e siamo abbastanza soddisfatti".