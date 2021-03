Da mercoledì 10 a venerdì 12 marzo sono in programma a Losail gli ultimi tre giorni di test ufficiali della MotoGP. Aggiornamenti in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200), notizie in tempo reale sul web con il live-blog di skysport.it, alle 23 appuntamento da non perdere con l'approfondimento "Paddock Live Show - Speciale Test" su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Il tempo sta per scadere. Manca poco all’inizio della stagione 2021: il Motomondiale scatta il 28 marzo in Qatar (tutte le gare saranno disponibili in diretta su Sky Sport MotoGP). Pertanto gli ultimi tre giorni di test ufficiali saranno fondamentali per provare le restanti novità in vista del via. La pista non cambia: i piloti gireranno ancora sul circuito di Losail, da mercoledì 10 a venerdì 12 marzo, dove hanno già svolto tre giorni di prove dal 5 al 7 marzo. Anche gli orari restano gli stessi: dalle 12 e alle 19:15 (orario italiano).