Marquez: "Potrei correre la prima gara in Qatar"

Aggiornamenti sul rientro di Marc Marquez: il campione del mondo spagnolo, già tornato in pista sul circuito di Alcarrás con una pit bike come svelato da Sky, potrebbe essere in griglia nel primo GP del Mondiale 2021 in programma sul circuito di Losail (Qatar) il 28 marzo. Queste le sue parole a Deportivo Cuatro: "Non escludo di essere alla prima gara, ma non posso dare nulla per scontato perché in un recupero ci sono sempre alti e bassi". Ricordiamo che in Qatar è prevista una doppietta: gare in calendario il 28 marzo e il 4 aprile.