Marquez out, Honda a Losail con Espargaró e Bradl

Questo weekend si parte in Qatar: la Casa giapponese in griglia avrà la new entry Pol Espargaró e Stefan Bradl, che come già successo nel 2020 sostituirà Marc Marquez (fuori per le prime due gare). Pol Espargaró: "Ho un solo obiettivo, fare il massimo". Bradl: "Auguro a Marc di rientrare presto. Veniamo da buoni test, siamo fiduciosi"

