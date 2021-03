Domenica a Losail debutto sulla Ducati per i due piloti, Bagnaia e Miller. "Sono entusiasta, sarà importante partire nelle prime due file in griglia. Sono carico e pronto per lottare per un buon risultato", ha detto 'Pecco'. "Feeling positivo con la Desmosedici, l'obiettivo è lottare per il podio", la replica dell'australiano. Il GP del Qatar sarà live su Sky Sport MotoGP (208): gara di MotoGP alle 19 GLI ORARI DEL PRIMO GP IN QATAR Condividi:

La Ducati è pronta ad affrontare il primo Gran Premio della stagione in Qatar. Dopo le due sessioni di test precampionato, Jack Miller e Francesco Bagnaia affronteranno questo fine settimana il debutto in Rosso sul Circuito di Losail che ospiterà, inoltre, anche il secondo appuntamento della stagione, in programma il weekend successivo, dal 2 al 4 aprile. Dal 2004, la Ducati ha ottenuto finora su questo tracciato ben 11 podi tra cui cinque vittorie, la più recente nel 2019 con Andrea Dovizioso.

Bagnaia: "Obiettivo partire nelle prime due file" Le parole Dovizioso sul futuro in Aprilia: "Mai dire mai" “Sono davvero entusiasta di poter finalmente affrontare il mio primo Gran Premio in veste di pilota ufficiale Ducati. Ho atteso questo momento per molto tempo e non vedo l’ora di riprovare l’adrenalina del primo semaforo della stagione. Dopo le due sessioni di test disputate nelle scorse settimane, arriviamo al primo appuntamento dell’anno con una base solida da cui partire. Importante sarà riuscire a migliorare ancora il nostro “time attack” per poterci garantire un piazzamento nelle prime due file dello schieramento in qualifica. Sono molto carico e sento di poter lottare per un buon risultato in gara”.