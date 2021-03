Fabio Quartararo è pronto al debutto con la Yamaha ufficiale a Losail: "Le sensazioni sono positive, sono curioso di capire le condizioni della pista. Non vedo l'ora di salire sulla M1". Vinales: "Siamo a un buon livello, abbiamo un buon ritmo grazie al tanto lavoro svolto". Il GP del Qatar sarà live su Sky Sport MotoGP (208): gara di MotoGP alle 19 GLI ORARI DEL PRIMO GP IN QATAR Condividi:

Primo giorno di scuola ache per la Yamaha, con Maverick Viñales e Fabio Quartararo che domenica al Losail International Circuit daranno il via alla stagione 2021 di MotoGP. Lo spagnolo ha un buon feeling con il circuito, su cui conquistò il suo primo successo nella classe regina nel 2017. Sarà sicuramente un weekend speciale per Quartararo, che venerdì farà il suo debutto ufficiale con il Monster Energy Yamaha MotoGP team.



Quartararo: "Sensazioni positive, voglio salire sulla M1" Le parole Bagnaia: "Obiettivo prime due file in griglia" "Finalmente la stagione sta per cominciare. Ho fatto molti giri durante i test e anche se non siamo stati in grado di girare nell'ultima giornata, abbiamo concluso quei giorni con sensazioni molto positive. Sono curioso di capire se le condizioni della pista saranno cambiate rispetto a quanto trovato durante i test, ma prima di tutto voglio salire sulla M1 e cominciare questo Mondiale".