Giovedì 25 marzo alle 17 è in programma su Sky Sport MotoGP il primo passaggio dello speciale "Maro&Bestia: la giovane Italia" con protagonisti Luca Marini ed Enea Bastianini, giovane coppia del team Esponsorama, entrambi all'esordio in MotoGP. Vi proponiamo qui di seguito una breve anticipazione GP QATAR, LA GUIDA TV SU SKY Condividi:

Nella settimana che apre la stagione 2021 dei motori, Sky Sport MotoGP vi propone due speciali inediti, entrambi giovedì 25 marzo sul canale 208: alle 16.45 andrà in onda "Aprilia is back!", alle 17 sarà invece il turno di "Maro&Bestia, la giovane Italia". Vi proponiamo qui di seguito un estratto delle interviste contenute in questo secondo speciale, con protagonisti Luca Marini ed Enea Bastianini, due piloti esordienti in MotoGP che formano la coppia talentuosa del team Esponsorama.

vedi anche Avintia, svelate le moto di Marini e Bastianini Domanda per Luca Marini: il fatto di essere in pista con i 22 piloti più forti al mondo, cosa ti fa pensare?

"Questa è una cosa incredibile, ogni tanto ci penso, mi fa capire dove sono arrivato perché veramente è la massima espressione di questo sport. Condividere questo momento con i migliori piloti del mondo è qualcosa di incredibile. Vederli in pista mi rende proprio orgoglioso di tutto il percorso che ho fatto e non vedo l'ora di essere più avanti per poter battagliare con i migliori".