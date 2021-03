Bagnaia pronto al debutto nel team ufficiale: "Il passo era molto buono nei test, siamo fiduciosi. Non vedo l'ora di affrontare le prime libere, sono già emozionato". Pramac, Zarco: "Nel team c'è una bella atmosfera, mi trovo molto bene. Abbiamo una buona base. Punto ai primi 5 per poi gradualmente lottare per il podio e la vittoria"

Bagnaia e l'emozione della prima gara nel team ufficiale Ducati: "Stiamo preparando tutto al meglio. Sono un po' agitato sapendo che domani si scende in pista, non vedo l'ora che arrivi domani, sento già l'emozione che di solito si prova la domenica in gara...". "I test sono stati molto utili, abbiamo completato il lavoro, siamo veramente molto soddisfatti. Devo migliorare nel time attack ma in particolare siamo riusciti a essere molto veloci nel passo, che era davvero molto buono e questo è l'aspetto principale", aggiunge Pecco. Sul confronto con il compagno di squadra, Jack Miller: "Lui rispetto all'anno scorso è migliorato molto nella fase di percorrenza, io ora sono quello che spingola di più". L'obiettivo in Qatar: "So che il potenziale è molto alto, chiudere tra i primi 5 mi andrebbe bene".