Uomo da battere, vincitore del Mondiale 2021, Mir è pronto per ripartire: "Bello difendere il titolo, ma ripartiremo tutti da zero. Moto completa, potremo adattarci a tutti i circuiti. Sarà importante essere sempre sul podio". Marc Marquez out per le prime due gare: "Non me l'aspettavo. Ma più avanti tornerà e sarà veloce". Rins: "Mi sento molto bene, non vedo l'ora di cominciare". La gara domenica alle 19 LIVE su Sky Sport MotoGP e Skysport.it

Campione del mondo uscente, Joan Mir resta uno dei favoriti al titolo nel Mondiale di MotoGP al via questo weekend in Qatar. Il pilota della Suzuki non ha paura: "Questa di Losail non è la pista ideale per noi, è vero, ma la nostra è una moto completa , possiamo fare ugualmente bene. Nel 2021 l'importante sarà sempre sul podio, poi gradualmente trovare maggiore velocità per cercare di vincere più gare rispetto all'anno scorso. Veniamo da una stagione da sogno, ma ora si riparte da zero . Dovremo trovare un buon feeling da subito", spiega Mir. Coppia confermata, con lui c'è Alex Rins : "Mi sento molto bene, ho tanta voglia di cominciare la nuova stagione. Il vaccino? Non l'ho fatto, volevo evitare rischi tra le due gare".

"Marquez tornerà veloce"

L'assenza

Marquez out, Honda a Losail con Espargaró e Bradl

Nella conferenza che ha aperto la settimana del Qatar impossibile non parlare di Marc Marquez, che salterà le prime due gare: "Sono sorpreso che non ci sia, pensavo che cominciasse con noi. Non è di sicuro positivo per lui, perché questi due GP sono importanti per ricominciare, ma allo stesso tempo credo che sappia meglio di chiunque altro come guidare una MotoGP, tornerà e sarà veloce". Sui rivali nella lotta al titolo: "Nel 2020 molti piloti sono stati in grado di vincere delle gare, ma non hanno saputo essere costanti. Pensando a quanto visto nei test Ducati sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto con Miller, idem le Yamaha e poi attenzione alle possibili sorprese come l'Aprilia". Suzuki senza Brivio, passato in F1 con Alpine: "Ha saputo mettere ogni pezzo al posto giusto. Ci mancherà, gli auguriamo il meglio. In ogni caso tutto il team l'anno scorso ha dimostrato di essere in grado di vincere, siamo fiduciosi".