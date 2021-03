Il pilota del team Petronas, 2° nel Mondiale 2020, pronto per la prima gara in Qatar: "Siamo molto soddisfatti del feeling con la moto, siamo migliorati. Ma attenzione a Vinales e Quartararo, sono andati forte nei test negli orari di qualifiche e gare". Sul rapporto con Vale: "La situazione non è cambiata molto da quando siamo compagni di squadra, condivido ancora con lui le mie paranoie dopo i test...". La gara domenica alle 19 LIVE su Sky Sport MotoGP e Skysport.it

Vicecampione del mondo 2020, Franco Morbidelli è pronto ad affrontare le prime due gare della nuova stagione in Qatar: "Mi sento molto bene, sono contento di come ho lavorato quest'inverno. Siamo soddisfatti del feeling raggiunto con la moto, abbiamo fatto passi avanti. La pressione è stimolante, c'è grande entusiasmo in vista della nuova stagione". La lotta al titolo? "C'è un bel gruppone, ci sono 7-8 piloti con il passo molto simile, ma soprattutto Quartararo e Vinales sono andati forte in alcuni momenti della serata, negli orari che coincidono con le qualifiche e le gare. Sono stati entrambi bravi, bisognerà riuscire a capire come fare per migliorare quei 2-3 decimi che ci dividono. C'è molta concorrenza in Yamaha, servirà grande attenzione per stare al passo. Io punto di riferimento Yamaha? A livello sportivo magari sì perché sono quello che l'anno scorso ha raggiunto il miglior risultato", spiega il pilota della Petronas.