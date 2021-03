2/7

Enea Bastianini (Esponsorama Racing) - Dopo aver vinto il Mondiale Moto2, Bastianini è stato promosso in MotoGP, dove correrà per la prima volta in sella alla Ducati del team Esponsorama. Una stagione in cui avrà molto da imparare, come ha affermato lui stesso nel giovedì di Losail: "Devo concentrarmi molto sull’elettronica, scarseggiava in Moto2, mentre in MotoGP siamo ad alti livelli. Devo capire come sfruttarla al massimo, sarà la cosa più difficile da imparare"