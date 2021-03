Rossi: "Team Ducati fortissimo, è una bella bega"

Rossi chiude il venerdì di Libere del GP Qatar al 9° posto, con un ritardo di +0.487 dal leader Miller: "Il team Ducati quest’anno è una bella bega, vanno fortissimo, Jack e Pecco sono carichi. Bagnaia in particolare è molto in forma, anche un pelo troppo - scherza Valentino -. Io sono stato più veloce rispetto ai test, il primo obiettivo era entrare nella top ten, dato che nelle Libere 3 si farà fatica a migliorare il tempo per via del caldo"

Prima giornata di prove libere per Rossi con il team Petronas. Nella prima sessione Valentino ha stampato un 1:55.419 , mentre nel secondo turno ha abbassato il proprio tempo a 1:53.874 . Il "Dottore" ha chiuso il venerdì al 9° posto , con un ritardo di +0.487 dal leader Jack Miller. Ed è proprio su Miller e sui risultati positivi della Ducati che si concentra Rossi nelle interviste a fine giornata: "Vanni tutti veloce, ma le Ducati in particolare vanno fortissimo , sono veloci sia sul time attack sia sul passo. Secondo me il team Ducati di quest’anno è una bella bega , perché Miller e Bagnaia sono molto carichi, c’è una bella sfida fra loro due, questo porta sempre ad andare un po' più forte. Pecco è molto in forma, anche un pelo troppo ", scherza Valentino.

"L'obiettivo era entrare nella top ten"

Rossi fa il punto sulle prime due sessioni di prove libere in Qatar: "Il primo obiettivo era entrare nella top ten, dato che nelle Libere 3 si farà fatica a migliorare il tempo per via del caldo. Sono stato più veloce rispetto ai test, mi sono trovato bene. Ho fatto un bel giro, riesco a guidare bene, ma ci sarà da lavorare. Come bilanciamento sono abbastanza apposto, sarà importante la scelta delle gomme perché anche di sera c’è caldo. Sono partito per fare un long run, ma poi c’è stata la bandiera rossa. Ero con le soft, non potevo spingere perché ero in difficoltà soprattutto nell’ultima parte del circuito, non erano le gomme giuste. Sarà importante vedere anche l'evoluzione della pista nei prossimi giorni. Il bilanciamento della moto mi piace, anche in frenata, ma siamo soltanto a venerdì e c’è ancora tanto da fare. Pensavo di usare una doppia soft, ma adesso devo provare anche le gomme medie e le dure", conclude Valentino.