Bagnaia: "Pole incredibile, quasi non ci credo"

Sabato da sogno per Bagnaia in Qatar: alla sua prima qualifica con il team ufficiale Ducati, centra la prima pole della sua carriera in MotoGP. Pecco è stato il più veloce in 1:52.772, precedendo la Yamaha di Fabio Quartararo di quasi tre decimi (+0.266). Per Bagnaia è la 2^ prima fila in top-class, dopo il 3° posto in griglia a Jerez l'anno scorso. L'ultima pole di una Ducati ufficiale risaliva al 2018 con Andrea Dovizioso a Motegi. Da allora la casa di Borgo Panigale aveva registrato la pole solo a Brno 2020 con Zarco (team satellite Avintia). "Sono felicissimo, vorrei dare un grande abbraccio alla mia ragazza e alla mia famiglia che staranno sicuramente festeggiando per me – sono state le prime parole di Bagnaia al parco chiuso di Losail, subito dopo aver conquistato la pole -. È stata una bellissima qualifica, avevo detto che si poteva arrivare a 52 come tempo. Il primo tentativo non mi è venuto bene. Ma nel secondo tentativo, quando ho provato a spingere e ho visto che stavo per arrivare al mio miglior crono, sono rimasto quasi incredulo. È davvero un tempo incredibile, non me l’aspettavo. È il miglior modo possibile per iniziare questa nuova avventura con il team Ducati, oltre che per partire bene in gara".