Valentino si gode il 4° tempo nelle qualifiche in Qatar: "Sono molto contento, ho fatto un grande tempo (1:53.114), avevo un bel ritmo con il secondo set di gomme. Peccato per la prima fila, forse si poteva fare, ma è difficile centrare il giro perfetto. Partire 4° è importante per la gara. Doppia soft? Sará difficile". Bagnaia in pole: "Se la merita, ha guidato da paura". La gara domenica alle 19 live su Sky Sport MotoGP (canale 208)

