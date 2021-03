Bagnaia e Vinales sono stati protagonisti di un bel duello nel GP Qatar. A otto giri dall'arrivo, lo spagnolo ha superato Pecco, portandosi in testa alla gara. Prima del sorpasso, il pilota Ducati ha provato a resistere in ogni modo, come mostra durante l'intervista a Sky Sport: sulla tuta ci sono i segni della gomma anteriore di Maverick. "Ho provato di tutto per tenere dietro Vinales, gli ho anche chiuso la porta in faccia, ma ormai era dentro, mi porto dietro anche i segni"

