Commosso il giovane pilota al termine della gara di Moto2 a Losail, chiusa al terzo posto dopo un duello con Bezzecchi. "Siamo arrivati in Qatar con la testa ancora frastornata per quanto successo quest'inverno - ha raccontato il romano - ho urlato e pianto per tutto l'ultimo giro. Fausto era davvero il fulcro di ogni cosa. Lui era il team"

MOTO2, GLI HIGHLIGHTS - MOTOGP: 1° VINALES, 3° BAGNAIA - IL MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER GRESINI