GP Qatar, c'è Bagnaia in pole: la gara alle 19

Alle 19 è in programma il primo GP dell'anno della MotoGP in Qatar. In pole c'è Bagnaia, che in qualifica ha firmato il nuovo record del circuito (1:52.772). Rossi scatta dalla quarta casella, mentre Morbidelli partirà 7°. Attenzione all'incognita del vento, che potrebbe modificare gli equilibri in pista. Nessuna sovrapposizione con il primo GP della Formula 1, la partenza sarà alle 17 in Bahrain: potrete quindi seguirli entrambi su Sky Sport MOTOGP, LA GRIGLIA DI PARTENZA DI LOSAIL

Grande inizio per l'Italia nel Motomondiale. Bagnaia ha conquistato in Qatar la prima pole della sua carriera in MotoGP. Non solo. Ha firmato anche il nuovo record della pista di Losail, girando in 1:52.772, staccando Fabio Quartararo di quasi tre decimi. Parte del merito va sicuramente al super motore della Desmosedici, che sul rettilineo fa la differenza, ma dietro questo record c'è anche un grande lavoro di Pecco, che si è subito integrato con il suo nuovo team. Dietro a Bagnaia, sulla griglia di partenza, troviamo tre Yamaha: 2° Quartararo, 3° Vinales, 4° Rossi. Anche Valentino, proprio come il suo amico Pecco, ha convinto nelle prima qualifica con il nuovo team. Il "Dottore" ha dimostrato di avere già un buon feeling con la squadra Petronas, anche se in gara sarà decisiva la scelta delle gomme per provare a salire sul podio. Leggermente più staccato il suo compagno di team, Franco Morbidelli, definito da Jack Miller "l'uomo da battere". Il pilota italo-brasiliano ha chiuso 7° e dovrà fare una gara in rimonta dalla terza fila. Il GP del Qatar si preannuncia ricco di sorprese: si parte alle 19, in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208). Sul web aggiornamenti in tempo reale con il liveblog di skysport.it

Nessuna sovrapposizione con la F1 Gli appassionati di motori non dovranno scegliere fra la gara di Formula 1 e quella di MotoGP: potranno vederle entrambe su Sky Sport. Alle 17 il via del primo GP di Formula 1 in Bahrain. Alle 19 invece gas a martello per la partenza della MotoGP in Qatar. Non ci sarà quindi nessuna sovrapposizione tra i due eventi.

L'assenza di Marc Marquez Le news Honda, Puig: "Marc Marquez a Portimao? Speriamo" Intervistato da Sandro Donato Grosso, il team manager Honda ha fatto il punto su Marc Marquez, assente nelle prime due gare in Qatar: "I medici hanno spiegato che fosse meglio aspettare, noi dobbiamo rispettare le loro indicazioni. A inizio aprile è prevista una nuova visita di controllo. Vedere Marc a Portimao? Speriamo". Il pilota spagnolo sarà in Qatar settimana prossima per fare il secondo richiamo del vaccino, ma non è previsto che scenda sul tracciato di Losail.

Minuto di silenzio per Fausto Gresini Aprilia Savadori, a Losail casco tributo a Gresini. VIDEO Nella settimana del primo GP della nuova stagione impossibile non pensare a Fausto Gresini, scomparso il 23 febbraio dopo due mesi di lotta contro il Covid-19. Tributo particolare da parte del pilota dell'Aprilia, Lorenzo Savadori, che ha portato in pista un casco che rappresenta la replica di quello che indossava proprio Fausto. Domenica, dopo il warm up, è in programma anche un minuto di silenzio per ricordare Gresini.