Zarco si gode la Ducati del team Pramac: "Motore super, nell'ultimo rettilineo bastava aprire il gas fino in fondo per chiudere secondo...Sono contentissimo, in questa squadra mi sono sentito a casa da subito, c'è un grande feeling"

Due Ducati sul podio a Losail , nel primo GP della nuova stagione: alle spalle della Yamaha di Vinales ci sono la Rossa del team Pramac e quella del team ufficiale di Bagnaia . Zarco, ex Esponsorama Racing, che con Martin forma una delle nuove coppie del Motomondiale, si gode il 2° posto: " Sono contentissimo. Già alla partenza è stato impressionante vedere tre Ducati davant i. Riuscivo a spingere forte risparmiando le gomme, che era l'obiettivo principale, sono riuscito a superare Miller e Pecco, poi ho cercato di farcela anche con Vinales, ma era difficile. Avevo velocità per stargli dietro, ma la moto scivolava tanto nel finale. Mir mi ha passato, poi siamo arrivati sul rettilineo e qui dovevo solo aprire il gas, devo ancora ringraziare Ducati per il grande motore, è stato fondamentale per conquistare il secondo posto ".

"In Pramac mi sento come a casa"

L'altra Rossa

Bagnaia: "Provato di tutto, orgoglioso del podio"

Sui progressi fatti rispetto al 2020, Zarco spiega: "Nei test sono riuscito a sfruttare ciò che ho imparato l'anno scorso, poi via via tutto è ulteriormente migliorato. Tanti piccoli dettagli sono stati importanti per poter arrivare a lottare per le prime posizioni. Nella nuova squadra mi sono trovato bene da subito, sembrava che ci conoscessimo già, mi sono sentito come a casa, si è instaurato un grande feeling".