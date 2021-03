"Purtroppo probabilmente ho sbagliato strategia , mettendomi davanti a spingere da subito. A metà gara, quando mancavano sette giri, ho iniziato a fare molta fatica con la gomma dietro . Magari era dovuto anche alle condizioni della pista, che erano diverse rispetto ai giorni scorsi. Mi aspettavo che quel ritmo bastasse, invece negli ultimi giri ho dovuto spingere tanto, faticando molto perché la gomma dietro non c’era più, era strafinita. Però sono contento di questa prima gara con il team ufficiale , la mia seconda metà di stagione nel 2020 è stata molto difficile, sia mentalmente sia come risultati. Quindi sono molto contento di ricominciare così, mi sento veramente bene".

"Nella stagione scorsa ho fatto tanti errori, tante cadute, quindi era necessario migliorare questo aspetto in un team ufficiale . In questo weekend ci sono riuscito, vediamo nei prossimi. Oggi le ho provate tutte . Guidare senza prendere troppi rischi, senza andare oltre il limite, è fondamentale per riuscire a vincere, come hanno fatto ad esempio Mir e Morbidelli nel 2020, questo è un aspetto diventato ormai fondamentale".

"Orgoglioso e felice per il podio"

"Deluso dal terzo posto? Sì, è vero, ma è sbagliato, non posso essere così. Dopo la stagione del 2020, un risultato del genere può solo rendermi orgoglioso e felice. Questo podio è frutto anche del lavoro del mio preparatore atletico, che essendo stato duro in certe situazioni con me, mi ha aiutato a crescere. Oggi avrei potuto mollare il ritmo quando ero in difficoltà, invece ci ho provato fino alla fine, questo è cambiato in me rispetto all’anno scorso".