Il pilota torinese è intervenuto a Sky dopo il 3° posto nel GP Qatar: "Sono davvero contento, abbiamo un grandissimo potenziale, la moto funziona davvero bene. Tutti si aspettavano un Miller predominante in Ducati? Io in questo team, come successo in Pramac, non mi sono mai sentito un secondo pilota. Non sappiamo cosa accadrà in questa stagione, ma in generale non ci sarà mai l'occasione in cui io mi possa sentire secondo rispetto a Jack, siamo trattati allo stesso modo nel box"

Il miglior pilota italiano nel primo appuntamento della stagione in Qatar è stato Bagnaia . Un gioia doppia, se consideriamo che Pecco guida una moto italiana come la Ducati . E proprio grazie al motore della sua Desmosedici, il 24enne torinese è riuscito a superare Mir sul traguardo di Losail , conquistando il terzo posto in extremis. Esordio eccellente nel team ufficiale Ducati, se consideriamo che oltre al podio, Bagnaia ha firmato anche pole e record della pista (migliorando il tempo di un fenomeno come Marc Marquez). Le prerogative per una super stagione da parte di Pecco ci sono tutte. Il pilota Ducati ne ha parlato in diretta a Sky Sport 24: " Sono contento di aver fatto la mia prima pole e del terzo posto in gara, ho cercato di condurre il GP nel miglior modo possibile. Ho provato a vincere , ma mi sono ritrovato con meno gomma a fine gara, a causa probabilmente del vento. Però devo dire che il bilancio è positivo , sono felice perché abbiamo un grandissimo potenziale, la moto funziona davvero bene ".

Ci si aspettava un Miller predominante, invece nel team ufficiale Ducati il migliore sei stato tu...

"Io in questo team, come successo in Pramac, non mi sono mai sentito un secondo pilota. Il primo GP è andato bene, Jack era veloce ma ha avuto difficoltà con il consumo della gomma. Non sappiamo cosa accadrà in questo secondo weekend a Losail, ma in generale non ci sarà mai l'occasione in cui io mi possa sentire secondo rispetto a Miller. Vedremo cosa succederà nel corso della stagione, qualora Jack fosse ad esempio in lotta per il titolo, in quel caso potrei sentirmi un secondo pilota. Ma fino a quel momento, siamo trattati allo stesso modo nel box".