In conferenza a Doha il pilota del team Pramac svela un aneddoto della sua carriera, partendo da quanto successo nel post gara domenica scorsa: "Dall'Igna nel 2019 mi convinse a restare in MotoGP, io stavo pensando di tornare in Moto2. Se non lo avessi ascoltato non sarei saluto sul podio in Qatar".

Secondo in Qatar alle spalle di un Maverick Vinales praticamente perfetto, Johann Zarco nella conferenza piloti che ha aperto il GP di Doha ha svelato un aneddoto legato a domenica scorsa: "A fine gara Dall'Igna mi ha detto di aver fatto bene a decidere di restare in MotoGP. Nel 2019, infatti, stavo pensando di fare un passo indietro e tornare in Moto2. Ho iniziato a trattare con Avintia, Dall'Igna spinse chiedendomi di avere in fiducia in lui, perché avrei raggiunto qualcosa di buono. E in effeti aveva ragione lui, se non lo avessi ascoltato non sarei salito sul podio domenica scorsa".