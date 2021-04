Il Diablo si gode il successo in Qatar: "Una vittoria davvero speciale, ho sempre sognato di vincere qui. Il mio passo era totalmente diverso rispetto a prove libere warm up, mi sentivo particolarmente forte nelle curve, ho scelto una strategia diversa rispetto a domenica scorsa e sono riuscito a gestire bene le gomme"

Dal quinto posto con l'anomalo calo delle gomme che lo ha costretto a rinunciare a lottare con i migliori, alla vittoria: gara decisamente diversa a una settimana di distanza sullo stesso tracciato qatariota per Fabio Quartararo, che su Yamaha vince il GP di Doha davanti alle Ducati Pramac di Johann Zarco e Jorge Martín: "Sono partito da lontano, dal quinto posto in griglia, ma il mio passo era totalmente diverso rispetto a prove libere warm up, mi sentivo particolarmente forte nelle curve, ho deciso di mantenere le gomme fino alla fine e quando ho visto Vinales che arrivava ho pensato fosse il momento di spingere cercando di recuperare posizioni. È una vittoria davvero speciale, ho sempre sognato di vincere in Qatar. Ho lavorato tanto in inverno per raggiungere questo obiettivo. C'è sempre un'ulteriore pressione quando devi prendere il posto di Rossi, anche a livello mediatico, voglio ringraziare tutta la mia famiglia, i miei amici, il team".