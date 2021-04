265 giorni, tanto ha dovuto aspettare Marc Marquez per tornare a fare quello che più ama, correre in moto. Il pilota della Honda non ha voluto fissare obiettivi, non sa cosa aspettarsi, vuole solo divertirsi . I colleghi sono sicuri che andrà subito forte, perché torna sapendo di essere a posto fisicamente. Se a questo aggiungiamo che nel test a Portimao con la moto stradale, Marquez é andato forte, la sensazione è che possa fare subito bene .

Petronas, obiettivo riscatto

Morbidelli: "Fiducioso". Vale, focus sul setting

Per certi aspetti, il Gran Premio del Portogallo non sarà un nuovo inizio non solo per lui, ma anche per esempio la coppia dei piloti Petronas. Morbidelli non ha capito che cosa non abbia funzionato in Qatar e Portimao può essere l'occasione perfetta per fare un reset, considerando che l'anno scorso andò forte e salì sul podio. Discorso simile per Rossi, che vuole dimenticare il Qatar, ripartendo da zero su una pista impegnativa e molto diversa da Losail.