"Impressionante" nelle prime prove libere (Morbidelli dixit) del venerdì, Marc Marquez si conferma protagonista anche in gara a Portimao, nella settimana che segna il suo ritorno in pista dopo un'assenza lunga ben 9 mesi . L'otto volte campione del mondo della Honda chiude 7° e quando arriva al proprio box si lascia andare in un un pianto liberatorio.

7° al traguardo davanti al fratello Alex

Il momento è davvero emozionante: Marquez scende dalla sua Honda e mostra in diretta tv tutti i suoi sentimenti, abbandonandosi a un commovente pianto. Marc, che nei giorni scorsi ha anche ammesso di avere avuto paura di non rientrare in MotoGP, appare felice quanto esausto. Scattato dalla sesta casella in griglia di partenza, il campione del mondo spagnolo è partito subito bene, poi si è ritrovato a duellare con il fratello Alex girando con un ottimo ritmo sull' 1:40 basso, fino a completare la straordinaria progressione con il 7° posto.