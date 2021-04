Nel giorno di Marquez, l'orgoglio di Bagnaia e la prontezza di Quartararo: è successo di tutto nel primo GP europeo della stagione vinto dal francese della Yamaha (nuovo leader del Mondiale) davanti alla Ducati di Pecco e alla Suzuki di Mir. 4° Morbidelli HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - LE 5 PAROLE CHIAVE Condividi:

Dopo i colpi di scena nelle qualifiche, con i giri cancellati a Vinales ma soprattutto a Bagnaia (autore di una pole da record), quelli in gara: è una domenica spettacolare quella di Portimao. Le premesse, in effetti, ci sono tutte, a cominciare dalla rabbia proprio di Pecco, chiamato alla super rimonta. E poi c'è la voglia di riscatto dei due Petronas e il ritorno di Marc Marquez, al primo GP dopo la caduta di Jerez di 9 mesi fa, nel GP in Spagna 2020.



Bagarre Rins-Zarco Partito dalla pole, non inizia nel migliore dei modi Quartararo (-5 posizionial via) a differenza di Rins e Zarco, i piloti che completano la prima fila e che innescano subito un testa a testa per la prima posizione. Grande partenza di Marc Marquez: nelle prime fasi della gara è addirittura tra i migliori, riesce a tenere duro, poi perde terreno fino a ritrovarsi a duellare con il fratello Alex nella top ten. Sprofonda al via Vinales, che non riesce nemmeno nei giri successivi a cambiare rotta. Bagnaia risale con la sua Ducati dall'11^casella, mentre al 6° giro cade il suo compagno di squadra Miller. Epilogo amaro dopo 15 giri anche per Rossi, in lotta con il fratello Luca dopo essere partito dalla 17^ posizione.

Quartararo alla CR7 VIDEO Quartararo cuore bianconero: esulta come CR7 Dopo tre giri Quartararo ha già messo la partenza negativa alle spalle: è tra i migliori e mette nel mirino Rins. Sotto pressione, al 19° giro il pilota della Suzuki commette un errore, scivolando a terra. Non è l'unico: due giri dopo è Zarco a finire sulla ghiaia. Due regali per il francese della Yamaha, che allunga consolidando la prima posizione. Resiste fino alla fine agli attacchi di Mir Bagnaia, che completa l'impresa arrendendosi solo a Quartararo. II Diablo dopo la fuga vincente esulta come Cristiano Ronaldo e si gode la vetta del Mondiale. L'Italia sfiora la doppietta sul podio: Morbidelli trova il riscatto dopo le difficoltà in Qatar chiudendo 4°. Da applausi anche Bastianini, 9°, miglior rookie del Campionato dopo tre gare.