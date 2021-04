È un Pecco felice e sorridente quello che si presenta al microfono di Sky, dopo aver piazzato il miglior tempo nelle prove libere del venerdì: "Sono contento di questo risultato, perché Jerez storicamente non è una pista favorevole alla Ducati. Io prediligo tanta serenità nel box, finalmente la sto trovando. C’è proprio un’aria fresca, mi mette tranquillità per entrare in pista e spingere: mi sembra di essere tornato un po' al team Sky VR46"

JEREZ, GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE