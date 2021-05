Jerez, la foto-sequenza dell'incidente di Marquez

Jerez si conferma pista maledetta per Marquez che cade nello stesso circuito dove aveva subito la frattura all'omero del braccio destro il 19 luglio 2020. Per fortuna questa volta nessuna grave conseguenza, a parte un "colpo di frusta" che non gli ha impedito di tornare in sella per Libere 4 e qualifiche, dopo una TAC in ospedale. Honda completamente distrutta nell'impatto in curva 7. Le sue prime parole a fine giornata: "Sono vivo grazie agli air fence". Partirà 14°

