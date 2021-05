Il francese della Yamaha partirà per la quarta volta al primo posto in griglia a Jerez, nel GP di Spagna: "È stato difficile - spiega - perché il grip della pista non è come l'anno scorso, o nel 2019, e faccio un po' di fatica. Sono molto contento della pole, è stato bello. Pensavo di cadere". Domenica 2 maggio la gara della MotoGP in diretta tv alle 14 su Sky Sport MotoGP e sul web con skysport.it.

Fabio Quartararo aveva ottenuto qui a Jerez la sua primissima pole della carriera in MotoGP nel 2019 e da allora è sempre partito in prima posizione nel GP spagnolo: quattro su quattro sul circuito "Angel Nieto" e 12^ pole position in top-class per il francese con il tempo di 1:36.755. "È stato difficile - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il pilota della Yamaha - perché il grip della pista non è come l'anno scorso, o due anni fa, e ho fatto un po' più di fatica. Ma sono molto contento della pole, è stato bello, anche se l'obiettivo in gara rimane quello di salire sul podio". Alle sue spalle ci sarà Franco Morbidelli, sulla sua Petronas. "Franco è davvero forte - i complimenti del transalpino - ha dimostrato ancora una volta di essere molto veloce. Sarà una bella battaglia".