Quale moto per il team VR46 di Valentino Rossi, che ha firmato l'accordo con la MotoGP per correre nella principale classe del Motomondiale dal 2022 al 2026? In attesa di avere una risposta ufficiale si susseguono le voci sulle varie ipotesi. Ieri hanno affrontato questo tema Aprilia e Ducati, oggi a Jerez è intervenuto direttamente Alessio Salucci, braccio destro di Valentino: "Abbiamo iniziato a lavorare sul progetto 5-6 giorni fa. Abbiamo parlato con Yamaha e Aprilia, stiamo parlando anche con Ducati. Per ora stiamo ancora ragionando, sono tutte cose belle, entro 10 giorni sapremo quale moto useremo nei prossimi 5 anni". Yamaha in pole? "Siamo con loro da 15 anni, è sempre nel nostro cuore, se ci saranno le condizioni giuste perché no? L'obiettivo è di chiudere le operazioni in queste settimane, poi dalla moto si costruisce tutto il resto. Per creare un team MotoGP ci vogliono tempo e impegno, arriveremo presto alla decisione" aggiunge Salucci ad Antonio Boselli.