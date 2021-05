13/14 ©LaPresse

L'ODISSEA DI IANNONE. 15° al Mugello il pilota abruzzese che, il 3 novembre, risulterà positivo a un controllo effettuato in Malesia per la presenza di tracce (1,150 nanogrammi per millilitro) di Drostanolone, uno steroide anabolizzante vietato, rinvenute nelle sue urine. Un anno dopo il TAS emette la sua sentenza: Andrea viene squalificato per 4 anni a partire dal 17 dicembre 2019. La pena iniziale di 18 mesi in primo grado è stata inasprita, come richiesto dall'Agenzia mondiale antidoping.