Da tifoso nerazzurro, che impressione ti ha fatto il divorzio tra Conte e l'Inter?

"E' stata una notizia devastante, non me l'aspettavo, il girone di ritorno è stato bellissimo, funzionava tutto... Il calcio ha dinamiche diverse dalla MotoGP, nel nostro sport quando vinci non vai via, al massimo vai via quando non vinci.... Mi ha ricordato Mourinho, che dopo la vittoria della Champions è andato via sulla macchina del presidente del Real Madrid. Non riusciamo a goderci i bei momenti... Adesso spero che l'Inter possa prendere un buon allenatore"