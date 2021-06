Semplicemente "bellissimo": Valentino si gode l'arrivo a Barcellona, dove questo weekend si tiene il settimo atto del Motomondiale. "Correremo in una delle mie piste preferite, che mi è piaciuta da subito, dalla prima volta. Sono stato veloce anche l'anno scorso, è stata la mia miglior qualifica del 2020 , speriamo che vada meglio rispetto alle prime gare del 2021, sono molto felice di essere qui", dichiara Rossi. Il Motorsport riparte a pochi giorni dalla morte di Jason Dupasquier: "Sarebbe bello affrontare con intelligenza quello che è successo per capire come ridurre i rischi, senza lasciare che tutto passi così".

Morbidelli: "Ritrovare feeling"

Rossi viene dal decimo posto nel GP d'Italia, il suo compagno di squadra Morbidelli dal 16°: "Non ci è mancata non solo la top speed, anche in pista al Mugello non mi sentivo benissimo con la moto. Ma questo weekend possiamo fare bene se restiamo concentrati e se svolgiamo un buon lavoro nel resto della pista, che non è fatta solo di dritti. I risultati dell'anno scorso danno fiducia", spiega Morbidelli, 4° nel GP di Catalunya nel 2020.