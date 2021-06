Miller 2° in griglia a Barcellona: "Ho esagerato in qualifica finendo a terra alla curva 3, fortunatamente la moto mi ha lanciato in avanti e non in alto, mi è andata bene. Il ritmo è buono, sono ottimista. Marquez? Penso solo al mio lavoro". Bagnaia: "Nelle FP4 il vento mi ha innervosito, per cui non sono riuscito a essere veloce. Dobbiamo fare una buona partenza per recuperare subito posizioni". La gara domani alle 13 live su Sky MILLER, IL SIPARIETTO CON MARQUEZ - HIGHLIGHTS - GRIGLIA - GUIDA TV Condividi:

Con il tempo di 1:38.890 Miller si è guadagnato il secondo posto in griglia nel GP di Catalunya, un risultato ottenuto con qualche brivido per l'highside alla curva 3: "In qualifica mi sentivo davvero a mio agio sulla moto, forse mi sono lasciato un po' prendere dall’entusiasmo nel secondo tentativo, ho commesso un errore e sono finito a terra nel primo settore. Fortunatamente la moto mi ha lanciato in avanti e non in alto, non mi sono fatto niente", spiega il pilota australiano. Jack è passato nel Q2 con il miglior tempo nel Q1, dopo aver chiuso 11° le terze prove libere: "Con il team dopo siamo riusciti a fare un passo avanti. Il ritmo per la gara è buono, nel quarto turno di libere sono rimasto sull'1:40 per 17 giri di fila con la stessa gomma. Sono fiducioso per la gara".

Il siparietto con Marquez Qualifiche Giochi di scia, siparietto Miller-Marquez. VIDEO Uno dei momenti più divertenti delle qualifiche è stato quello in cui ha scherzato con Marc Marquez all'inizio del Q1, chiedendo una ricompensa allo spagnolo per il traino: "L'approccio mentale è fondamentale, l'ho capito sempre di più nel corso degli anni. Non puoi controllare chi c'è dietro, devi restare concentrato su di te, senza innervosirti, questo è quello che ho fatto con Marc. Bisogna pensare solo al proprio lavoro".

L'atteggiamento giusto

Miller a Sky lascia un messaggio speciale per i giovani: "Il motivo per cui ho scelto di girare in moto è perchè mi diverto, amo farlo da quando sono bambino. I giovani dovrebbero ricordarsi di più quanto sia importante divertirsi e avere la possibilità di fare quello che si ama, dovrebbero godersela di più".