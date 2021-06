Rins al box Suzuki: "Vorrei tornare in Germania"

Alex Rins è presente al box della Suzkuki in questo sabato del GP di Catalunya, poche ore dopo l'operazione riuscita al braccio destro: "Grazie del supporto, farò di tutto per essere al via del GP di Germania", ha spiegato lo spagnolo a Sky Sport

Poche ore dopo l'operazione al braccio destro, Alex Rins ha voluto essere presente al box della Suzuki nel sabato del GP di Catalunya. Lo spagnolo era stato protagonista di uno sfortunato incidente avvenuto giovedì mattina mentre si allenava in bicicletta al circuito di Montmeló, quando si era scontrato contro una macchina della Dorna. Rins, che presenta altre escoriazioni sul corpo causate dalla caduta, ha parlato a Sky Sport del suo recupero: "Grazie del supporto - ha spiegato lo spagnolo -. Farò fisioterapia e farò di tutto per essere pronto per il GP di Germania al Sachsenring". Il GP tedesco è in programma tra due settimane, il prossimo 20 giugno.