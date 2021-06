Rossi: "Peccato per caduta, ma buone sensazioni"

Valentino Rossi commenta l'undicesimo posto nelle qualifiche sul circuito di Montmelò: "Buone sensazioni: sono entrato subito in Q2 e avevo un ottimo passo in FP4. Sarà dura perché tutti vanno forte, ma questa volta anche noi non siamo messi male". Domenica la gara in diretta alle 13.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Undicesimo posto nelle qualifiche del GP di Catalunya - nonostante la caduta - per Valentino Rossi, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha analizzato la giornata di sabato sul circuito di Montmelò: "La caduta ha rovinato un po' i piani, potevo anche fare meglio. Stamattina sono entrato subito in Q2, questo è importante. In FP4 avevo un ottimo passo, veloce fino alla fine. E' dura perché tutti vanno forte, ma anche noi questa volta non siamo messi male. Valentino analizza i miglioramenti rispetto al giorno precedente: "Sono migliorato in entrata di curva e anche come passo. L’abbiamo visto nelle FP4 in particolare, ho provato anche la hard e ho completato circa 17 giri, quasi una gara. Alla fine ero un po’ stanco. C’è davvero una bella atmosfera e ho un supporto genuino dai ragazzi. Tutti sanno che è una bella sfida e chiaramente sono tristi quando vado male, come venerdì". Un commento sulla scelta delle gomme: "Con la prima gomma sono caduto: avevo più potenziale rispetto al venerdì, ma è andata così e vedremo in gara come andrà. Bisogna capire il meteo, speriamo rimanga asciutto e poi decideremo se usare la dura o la media".