Marquez è tornato, vince in Germania. 5° Bagnaia

Come Marc Marquez, Mick è tornato a vincere dopo un grave infortunio: nell'incidente al TT di Assen del 1992 rischiò addirittura di perdere la gamba destra. Dopo due mesi di riabilitazione tornò in pista, per la vittoria bastò un anno. Non vinse il Mondiale del 1992 per appena quattro punti, ma la stagione successiva tornò alla grande e dal 1994 al 1998 i titoli furono suoi. Marquez dopo il GP del Sachsenring spiega a Sky il ruolo di Doohan nella sua rinascita: "Quando sei in una situazione che non va bene, devi trovare una soluzione: ho parlato con Doohan, l'ho incontrato al Mugello, gli ho detto che volevo chiamarlo, per chiedergli del suo infortunio e del suo ritorno tra il 1992 e il 1993, per capire come si sentiva in quegli anni. Mentre Mick mi parlava al telefono, ho chiuso gli occhi e rivedevo nelle sue parole tutto il mio percorso. Mi ha detto che non capiva niente sulla moto, faceva alcuni errori all'inizio, lui faceva una cosa e la moto un'altra, provava le stesse sensazioni che ho provato io sulla moto dopo il ritorno dal mio infortunio. Mi ha aiutato molto".