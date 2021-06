Marquez, che rinascita commovente!

Marc Marquez ritrova la vittoria al Sachsenring, scrivendo una pagina di sport indelebile. Rompe un digiuno di successi di 581 giorni festeggiando l'11° trionfo in Germania in tutte le classi e a Sky rivela: "Doohan mi ha aiutato molto. L'ho chiamato dopo il Mugello, mentre mi raccontava le sensazioni che ha vissuto al rientro dopo il suo grave incidente rivedevo tutto il mio percorso. Mi ha aiutato molto"

581 giorni senza vincere sono un'eternità per un campione abituato a successi e titoli iridati. Ma se il pilota è lo stesso che ha ha attraversato uno dei momenti più difficili della sua carriera e della sua vita, ecco che l'impresa diventa una pagina di sport indelebile. Lacrime, gioia e pensieri che si attorcigliano nell'anima di Marquez che mostra il suo lato umano e che fanno capire tante cose. L'essenza risiede nel fatto che a volte la passione ed il talento sono valori che possono fare la differenza, ma che non sono sufficienti se non non si hanno le persone giuste al proprio fianco che ti aiutano ad uscire da un brutto momento. Marc se è reso conto nelle giornate difficili, ma ne ha avuto la massima percezione oggi che è tornato sul gradino più alto del podio.