Un piccolo fastidio al ginocchio che si portava dietro da tempo e che ora potrebbe trasformarsi in un grande problema per l'immediato futuro. E che certamente gli farà saltare quantomeno il prossimo GP di Assen. Nella giornata di oggi, mentre si allenava con una corsetta a piedi in vista proprio della prossima tappa del Motomondiale, Franco Morbidelli ha infatti accusato un forte dolore al ginocchio sinistro che già gli aveva dato problemi in Francia e come comunicato dalla Petronas non prenderà parte alla corsa olandese. L'entità dell'infortunio non è ancora certa, anche perché Morbidelli si sottoporrà alla risonanza magnetica solo nella mattinata di mercoledì 23 giugno, ma considerato il fastidio che il pilota si porta dietro da qualche mese (di fatto da inizio stagione) e il problema accusato in Francia, il team non ha voluto correre alcun rischio. Ovviamente la speranza è che non ci sia alcun interessamento del legamento crociato giò operato nel finale della scorsa stagione e che il pilota possa quindi recuperare semplicemente con delle terapie conservative senza finire nuovamente sotto i ferri, come auspicato dallo stesso Morbidelli dopo il Gp di Francia, quando cadde a terra nei box per un cedimento del suo ginocchio mentre stava cambiando moto: "So che il mio menisco e il legamento crociato non sono perfetti", aveva detto dopo il 16esimo posto, "ma in questo momento del Campionato l'operazione è fuori discussione. Da tempo so di essere in zona intervento, sono consapevole che dovrei operarmi ma spero di poterlo evitare lavorando intensamente, anche la fisioterapia è importante".