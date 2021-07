"Vinales importante per la MotoGP"

Gli scenari

Vinales lascia la Yamaha, come cambia il mercato

"Mi dispiace che Vinales abbia scelto di lasciare la Yamaha. Un posto per lui in Ducati? In questo momento siamo felicissimi di avere Miller e Bagnaia e anche gli altri nostri piloti stanno facendo bene, credo ci toglieremo belle soddisfazioni da qui in avanti anche con i giovani", spiega Tardozzi. Cosa prevede, dunque, per Maverick, il team manager Ducati? "Non so come andrà a finire. Credo e spero che resti nel nostro Campionato, perché è un pilota importante per la MotoGP ed è velocissimo". Si parla di un'ipotesi Aprilia per il pilota spagnolo, Tardozzi non si sbilancia: "Auguro ad Aprilia di avere i migliori piloti per avere la maggior competitività possibile".