Il momento in cui ha preso la decisione

leggi anche

Rossi: "Mi ritirerò al termine del Mondiale 2021"

"La decisione l'ho presa nel corso della stagione, all'inizio pensavo di decidere durante la pausa estiva e ho fatto così - ha spiegato - Volevo continuare, ma come ho detto bisognava capire se ero abbastanza veloce. Purtroppo i risultati sono stati inferiori alle aspettative. Gara dopo gara ho iniziato a riflettere. L'anno scorso volevo provarle tutte, ora va bene così: sono in pace con me stesso, non sono felice perché avrei voluto gareggiare per altri 20 anni lo stesso".