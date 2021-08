"Ho bisogno di divertirmi per correre e in questo momento certamente non mi sto divertendo", questo stimola una riflessione che potrebbe portare alla conclusione di un eventuale annuncio di Valentino, che avverrebbe comunque a fine stagione, come sottolineato da Guido Meda, Valentino in questo caso avrebbe comunque ancora davanti 4 mesi di gare.