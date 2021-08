Nella conferenza in cui ha annunciato il ritiro dalla MotoGP a fine stagione, Valentino Rossi ha parlato anche di ciò che probabilmente farà in futuro: "Penso di correre con le macchine, ma è un processo lungo. Non conosco il mio livello, di sicuro non è lo stesso che ho nelle moto. Mi piacerebbe partecipare alla 24 Ore di Le Mans, ci sono tante gare in giro per il mondo, penso di potermi divertire"

ROSSI ANNUNCIA IL RITIRO: LO SPECIALE