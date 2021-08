Tra i tantissimi messaggi che Rossi ha ricevuto dopo l'annuncio del ritiro, ci sono anche quelli di due capitani leggendari di Inter e Juventus: Javier Zanetti e Alex Del Piero. "Sono quasi commosso, è veramente molto bello ricevere tutto questo affetto", ammette il pilota Petronas, che lascerà la MotoGP al termine del 2021 dopo 26 stagioni nel Motomondiale. Nella classifica combinata del GP Stiria, Valentino chiude 16° dopo le prime due sessioni di prove ROSSI ANNUNCIA IL RITIRO: LO SPECIALE Condividi:

"Sono quasi commosso, è veramente bello. Tanti sportivi, anche calciatori, piloti di Formula 1, cantanti amici come Vasco Rossi, Lorenzo Jovanotti, Cesare Cremonini, gente dello spettacolo: vorrei ringraziare tutti per tutto l'affetto che mi state dimostrando in queste ore". Tra i tantissimi post, video, dediche che Valentino Rossi ha ricevuto dopo l'annuncio del ritiro, anche quelli di due leggende di Inter e Juventus: Javier Zanetti e Alex Del Piero.

Zanetti: "Grazie a un grandissimo interista"

"Ciao Vale, grandissimo interista. È stato sempre un piacere vederti correre, grazie di cuore per tutti i momenti che ci hai fatto vivere e per tutte le emozioni che ci hai regalato. Ti mando un abbraccio e ti auguro il meglio per tutto quello che verrà. E sempre forza Inter".