Ducati, Bagnaia è un missile: sue le Libere 3

Finale da urlo nelle terze prove libere, per Pecco Bagnaia: con il tempo di 1:23.114 la sua Ducati è la migliore davanti alle Yamaha di Quartararo e Vinales. Alle 14.10 le qualifiche, domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Il guizzo di Bagnaia: Pecco domina il finale del terzo turno di prove libere al Red Bull Ring, decisivo per le qualifiche, chiudendo davanti a tutti con il tempo di 1:23.114. Alle spalle della sua Ducati ci sono sue Yamaha: quella del leader del Mondiale Fabio Quartararo e del suo compagno di squadra, Maverick Vinales. Nella top ten anche le Ducati di Martin, Zarco, Miller, bene anche l'Aprilia: ottavo tempo per Aleix Espargarò. Prossimo appuntamento per la MotoGP live da Spielberg alle 13.30 con le quarte prove libere, qualifiche al via alle 14.10. Tutto live su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201).

Libere 3, la top ten: