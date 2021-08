Una leggenda dell'Aprilia come Max Biaggi non poteva rimanere indifferente al grande colpo di mercato della casa italiana, che ha trovato un accordo per il Mondiale 2022 con Maverick Vinales. Il "Corsaro" - oggi proprietario del Max Racing Team in Moto3 - è stato ospite di Talent Time, su Sky Sport MotoGP, e ci ha aiutato a capire meglio il possibile approccio dell'attuale pilota della Yamaha con la scuderia di Noale, dove affiancherà il connazionale e amico Aleix Espargaró. "Credo sia l'ambiente giusto per lui - spiega Biaggi - perché l'imprinting iberico c'è già, con Aleix, ma anche molti tecnici sono spagnoli. Sicuramente, non sarebbe un ambiente scomodo. Cos'altro posso dire... Sarebbe una cosa bellissima, se dovesse accadere. Un pilota del suo livello, con i suoi numeri, potrebbe contribuire in maniera decisiva allo sviluppo della moto, per spingersi verso il limite".