Vinales-Yamaha, Rossi: "Spero risolvano tutto"

Ex compagno di squadra in Yamaha, Valentino commenta così la decisione della Casa giapponese di sospendere per motivi disciplinari Vinales: "Anch'io ho vissuto momenti duri, in cui vorresti restare a casa...Mi dispiace, è un bravo ragazzo, spero che risolvano questa situazione. A.Espargarò: "Gli ho parlato da amico, mi auguro torni presto". Mir: "Né il team né il pilota meritano tutto questo"

Al Red Bull Ring, dove questo weekend si corre il GP d'Austria, la notizia del giorno è la decisione della Yamaha di sospendere Maverick Vinales per motivi disciplinari. Il pilota spagnolo avrebbe compiuto sulla moto "azioni irregolari", che avrebbero potuto anche potenzialmente mettere in pericolo lui e gli altri piloti: non tornerà in sella alla sua moto questa settimana e non verrà sostituito. Dal circuito austriaco è arrivato il commento degli altri piloti, a partire da quello di Valentino Rossi (ex compagno di squadra dello spagnolo): "Anch'io ho vissuto tante situazioni difficili, dove vorresti restare a casa, è dura...Mi dispiace molto. Maverick è un bravo ragazzo, spero che lui e la Yamaha risolvino la situazione nel migliore dei modi".

Mir: "Né Vinales né la Yamaha meritano questa situazione" Dal box Aprilia (team con cui Vinales ha trovato l'accordo per il 2022) le parole di Aleix Espargarò: "Ho parlato con lui da amico, gli ho dato tutto il mio supporto, spero possa tornare presto". Petrucci (KTM): "Farei fatica a lasciare una moto che sta vincendo il Mondiale, magari ci sono stati problemi personali tra Vinales e la Yamaha". "E' una brutta situazione, non la meritano né il team né il pilota", ha aggiunto Mir (Suzuki). Martin, reduce dalla vittoria di domenica scorsa: "Sappiamo che il team ha sempre un po' più di potere in certe situazioni...Ma non so di preciso cosa sia successo, non posso commentare. Di sicuro è brutto vedere quello che sta succedendo". Marc Marquez: "Nelle ultime gare si vedeva che il loro rapporto non fosse più molto buono. Prendiamo atto, ma allo stesso tempo non dobbiamo pensarci: abbiamo già problemi al nostro box, loro devono fare la loro strada".